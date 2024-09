Piazzale Rosselli i piani del Comune Lavori urgenti alla pavimentazione poi un progetto per il rifacimento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Nell’immediato si interviene sulle emergenze, a medio termine e con stanziamento già previsto si pensa a una revisione complessiva della piazza, come ipotesi futuribile e al momento nel libro dei sogni c’è anche ildelle scale mobili di collegamento con l’Antiporto., l’area compresa tra la stazione e il centro commerciale-direzionale, ha bisogno di più di un intervento, come evidenziato anche dal viaggio compiuto ieri da La Nazione. Intanto iin corso, con il transennamento di tutta la parte centrale della piazza e di aree particolarmente danneggiate come quella dove sostano i taxi. Il provvedimento più impattante si è reso necessario a seguito della segnalazione della Polizia municipale.