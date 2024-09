Parte Cinemà Il maestro che promise il mare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Dopo Roma, Milano, Bologna e Firenze arrivano anche a Prato, al Terminale Cinema, le proiezioni pensate per i neogenitori. Si realizza così, sulla scia del successo di Cinefilante e grazie al supporto di Pamela Maddaleno e al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, quello che da anni era un progetto nel cassetto della Casa del Cinema.Cinepà, questo il titolo dell’iniziativa, offrirà due volte al mese, sempre di giovedì, proiezioni mattutine del film in programmazione, o di altri film di prima visione scelti ad hoc, alle neomamme e ai neopapà che potranno portare in sala i neonati senza timore di disturbare la proiezione e sapendo di trovare condizioni adatte ai loro piccoli: luci soffuse, audio più basso, fasciatoio, possibilità di muoversi liberamente e altre facilitazioni.