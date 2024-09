Il festival Clown&Clown Al centro ’la meraviglia’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) È partito il conto alla rovescia per l’accensione del grande naso rosso sul campanile della chiesa di Monte San Giusto, che darà ufficilamente il via alla nuova edizione del "Clown&Clown", ilinternazionale di clownerie e clownterapia arrivato alla 20ª edizione. Da domenica al 6 ottobre il borgo maceratese si trasformerà nella "Città del sorriso" con un’edizione dedicata alla meraviglia. Ilinizierà domenica alle 17 con una parata musicale con la Mo’ Better Band e la Banda Ottavio Bartolini, le inaugurazioni delle mostre fotografiche nei vicoli del borgo, esibizioni di artisti che parteciperanno al ClownFactor, lo spettacolo "Il sogno di un clown" del Circo Takimiri e il concerto de I ragazzi del Gilet, fino al tradizionale conto alla rovescia per l’accensione dell’enorme naso rosso sul campanile della chiesa.