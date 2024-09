Il dramma di Varane sconvolge il Como | Perché mi ritiro dal calcio a 31 anni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il difensore delRaphaelha annunciato ildal. Il campione del mondo nel 2018 con la Francia, ha deciso di lasciare ilad appena 31. "Dicono che tutte le cose belle devono finire. Nella mia carriera ho affrontato molte sfide, sono salito in cima ad ogni occasione, quasi tutte dovevano essere impossibili. Emozioni incredibili, momenti speciali e ricordi che dureranno per tutta la vita. Riflettendo su questi momenti, è con immenso orgoglio e sentimento di soddisfazione che annuncio il miodal gioco che tutti amiamo". Con queste paroleannuncia la dolorosa decisione. A fine luglio aveva firmato un contratto di duecon ildi Cesc Fabregas, ma un infortunio ne ha bloccato la storia fino alla decisione di abbandonare tutto ma non la sua nuova squadra.