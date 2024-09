Il ddl Valditara è legge | il voto in condotta fa media multe più pesanti per le aggressioni

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Con 154 voti a favore, 97 contrari e 7 astenuti, la Camera ha approvato oggi in via definitiva il cosiddetto ddl. Una nuovasullascolastica e della valutazione alla scuola primaria, che introduce diverse novità, già a partire dall’anno scolastico corrente: si tratta di una stretta per la tutela sia degli insegnanti, ma anche degli studenti, che arriva dopo i numerosi casi di violenza avvenuti nei mesi scorsi in diversi istituti scolastici.