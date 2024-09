Francesco Montanari apre il Premio Alvaro-Bigiaretti 2024 venerdì 27 settembre a Vallerano VT

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Al via la decima edizione delcon un evento dedicato al tema del viaggiolegge Corradoe Libero, storie di viaggi e di ritorni A seguire l’attore in dialogo con Raffaello Fusaro Piazza dell’Oratorio(VT) Ingresso libero La decima edizione delsicon un evento imperdibile che celebra due dei più grandi autori della letteratura italiana del Novecento: Corradoe Libero27, alle ore 18:00, a piazza dell’Oratorio, a(VT) – e in caso di pioggia nel Palazzo della Culturaadiacente – si terrà l’incontro inaugurale dal titolo “Corradoe Libero, storie di viaggi e di ritorni”.