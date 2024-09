Fedez ha tentato il suicidio il momento più buio è arrivato all’improvviso | il racconto drammatico

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 25 settembre 2024)ha parlato delnella canzone Allucinazione collettiva, che ha furbamente lanciato sfruttando l’imbarazzante dissing con Tony Effe. Proprio nel brano, in cui si racconta come vittima nella turbolenta separazione dalla ex moglie Chiara Ferragni, il rapper ha confessato tutto, ma c’è di più. Fabrizio Corona, infatti, intervenuto a Gurulandia, ha fatto delle rivelazioni scioccanti. Si sa, Fabrizio Corona non sa tenersi un cecio in bocca, come si suole dire in questi casi, così – dopo aver rivelato cheha tradito Ferragni con Taylor Mega – ha rivelato altri dettagli sconvolgenti sulla separazione dei Ferragnez. Ildelè particolarmente toccante: ecco cosa ha detto corona.