ESCLUSIVA IN – De Biasi | Inter ancora superiore a tutte Mkhitaryan va dosato Per Lautaro Martinez una spiegazione!

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Gianni De, allenatore ed ex calciatore dalla doppia cittadinanza italiana e albanese, ha parlato in-News.it. Le difficoltà iniziali dei nerazzurri, le ambizioni future del club e lo stato di forma di alcuni calciatori,su tutti, sono stati i temi trattati. De, dopo sei derby l’harotto la sua striscia consecutiva. L’ha sorpresa la vittoria del Milan? Sulla carta la favorita era l’. Quello che si è visto nel corso del primo tempo è stata una partita decisamente equilibrata. Nel secondo tempo è uscito fuori il Milan, che ha giocato un buon calcio ed è riuscito a vincere alla fine in maniera meritata. L’ha sette punti in meno rispetto allo scorso anno. Secondo lei, qual è il problema? Condizione fisica non al top oppure perdita di fame e voglia di vincere? È difficile poterlo dire con certezza.