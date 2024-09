Derby Milano Galliani Jr contro Calhanoglu | Sarebbe ora di smetterla con le provocazioni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Anche quest’anno Hakanha a suo modo infiammato ildella Madonnina tra Inter e Milan, in un duello a distanza che va avanti con i tifosi rossoneri sin dal momento del suo trasferimento ai nerazzurri durante l’estate del 2021. In quest’occasione è arrivata alla vigilia del match la provocazione via Instagram tramite una foto che ritraeva le due stelle dell’Inter sfidare l’unica stella rossonera. Post che non è andato giù a Gianluca, figlio dell’ex amministratore delegato del Milan. “C’è una cosa che ho sempre amato della nostra cittàed è la civiltà con cui i tifosi di AC Milan e FC Internazionaleaffrontano il. Posso personalmente testimoniare che in tantissimi anni di Milan non mi è mai capitato che per la strada un tifoso dell’Inter insultasse mio padre o me, sono sempre stati rispettosi” scrive