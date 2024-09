A Cerveteri le mense diventano plastic free dalla cucina fino alla tavola

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 25 settembre 2024), 25 settembre 2024-Dal centro cottura. Lungo tutta la filiera di produzione dei pasti per lescolastiche nel Comune dila Vivenda Spa, l’azienda del Gruppo La Cascina Cooperativa responsabile del servizio, ha adottato politiche di piena sostenibilità ambientale, economica e sociale. Non solo quindi l’eliminazione dellaa dai refettori, ma anche l’incremento di risorse energetiche sostenibili grazie all’acquisto di pannelli fotovoltaici, la sostituzione delle vecchie attrezzature con nuove a basso impatto energetico, l’utilizzo di furgoni elettrici per il trasporto dei pasti.