Uno stabilimento balneare pontino tra i migliori tre in Italia per il 2024

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 24 settembre 2024) LoTulum di Latina ha ottenuto un prestigioso riconoscimento, classificandosi al terzo posto nella categoria “Bestn Beach” ai Best Beach, considerati gli oscar degli stabilimenti balnearini, organizzati da Mondo. Questo concorso annuale premia istabilimenti balneari d’, e il Tulum si è distinto per il suo impegno ambientale e l’uso di materiali ecologici, posizionandosi subito dopo il Cala San Giovanni di Polignano a Mare (Puglia) e il Lido Baiadera di Oliveri (Sicilia). Impegno per la sostenibilità ambientale Uno degli elementi che ha permesso al Tulum di emergere è il suo utilizzo di materiali ecologici, come le coperture in fibra naturale per ombrelloni e gazebo, e le numerose iniziative di sensibilizzazione ambientale.