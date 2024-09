Tutti in coda tra i tirolesi Parte oggi la selezione per lavorare tra i banchi Già pioggia di richieste

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Sono già indavanti all’albero di Natale. Senza lucine, senza palle di vetro, senza puntale con vista sul cielo. Ma con l’idea chiarissima di quale regalo vorrebbero ricevere: un lavoro. Un lavoro nelle casine, il mercatino di montagna più meridionale del mondo, l’evento da un milione e mezzo di presenze.la Confcommercio, che segue l’organizzazione degli stand di piazza Grande "incastonati" nella Città di Natale lanciata dalla Fondazione Intour, apre ladel personale. Ma alla porta delle casine c’è già la. Oltre cento i curriculum arrivati a prescindere. Bruciando sul tempo non solo la data del casting, in calendario il 4 novembre, ma anche il primo segnale della grande occasione. "Non era mai successo - commenta Gianluca Rosai, vicedirettore di Confcommercio - di vederci arrivare offerte prima ancora di averle chieste".