Tornei di Toscana | dalla Giostra alla Balestra a Casa Bruschi

(Di martedì 24 settembre 2024) LaMuseo dell’Antiquariato Ivanospita fino al 12 gennaio la mostradi. Ladel Saracino, il Palio dellae il Gioco del Ponte, curata da Riccardo Franci, promossaFondazione Ivane inserita nel progetto Terre degli Uffizi, realizzato dalle Gallerie degli Uffizi eFondazione Cr di Firenze. Dal museo fiorentino è giunto il disegno seicentesco del Cavaliere bardato di Stefano Della Bella, una delle opere più belle dell’esposizione. Non è noto chi sia il personaggio raffigurato, ma di sicuro il foglio ci accompagna nel mondo della spettacolarità dei caroselli equestri della corte medicea, spesso allestiti anche nel Giardino di Boboli, come attesta la seconda opera della prima sezione, anch’essa del Della Bella e datata 1637. Le sezioni sono tre come indicato nel titolo.