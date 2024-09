Se la svignava con la cagnolina La curiosità su William nella biografia di James Middleton

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Grazie alla sua indimenticabile amica a quattro zampe Ella, l’amata cocker spaniel scomparsa a gennaio 2023,ha trovato la forza per superare la depressione. Ma non solo. Negli anni, Ella è stata fondamentale per l’imprenditore inglese, fratello minore di Katherine, principessa del Galles. A raccontare questi retroscena è lo stessosua“Meet Ella: the dog who saved my life”. Il libro uscirà nel Regno Unito il 24 settembre. Alleata preziosa Ella è stata al fianco didurante alcuni eventi cruciali della vita familiare, dal matrimonio reale della sorella con il principealle feste natalizie con la defunta regina Elisabetta. Lac’è stata in tutte quelle occasioni speciali. In più gli ha fatto anche da cupido facendogli conoscere colei che oggi è sua moglie, l’analista finanziaria Alizee Thevenet.