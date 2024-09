Oscar 2025 | da Anora a The Brutalist i 10 film da tenere d’occhio

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 24 settembre 2024) Dalla Palma d'Oroal Bob Dylan di Chalamet, passando per i successi da festival di Pedro Almodóvar e Jacques Audiard, ecco alcuni fra i probabili contendenti della prossima stagione dei premi. Un anno fa, in questo stesso periodo, l'imminente awards season già ci riservava numerose certezze: dal favoritissimo Oppenheimer, che avrebbe poi trionfato agli2024, al fenomeno Barbie, passando per gli entusiasmi da festival dicome Povere creature! e Anatomia di una caduta, il pma della "stagione dei premi" si profilava già ben delineato con diversi mesi di anticipo. Non altrettanto si può dire per la situazione attuale: vuoi per gli effetti degli scioperi di attori e sceneggiatori, vuoi per l'assenza di un frontrunner della prima ora, per il momento la corsa agliè ancora assolutamente vaga