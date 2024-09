Legacy of Kain | Soul Reaver 1-2 Remastered un leak del PlayStation Store anticipa l’annuncio

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 24 settembre 2024) Unha appenatoufficiale diof1-2da parte di Embracer o Crystal Dynamics, visto che questa nuova raccolta è trapelata sul. Ebbene sì, dopo svariate indiscrezioni emerse in rete nei mesi scorsi, con tanto di presenza di alcune statuette dedicata al gioco al Comic-Con di San Diego 2024, lodigitale diha sostanzialmentetoufficiale di questa raccolta. Come segnalato prontamente dalla community, in queste ore sono trapelati online i documenti diof1-2, già caricati nel backend die contenente al suo interno non soltanto la sinossi, ma anche svariate immagini ed un trailer di presentazione.