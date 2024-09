L’addio di Marco Mengoni alla mamma il funerale mano nella mano con il papà Maurizio

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 24 settembre 2024) Il dolore per la perdita di una madre è un peso che nessuno vorrebbe mai portare, e anche per, il celebre cantautore italiano, è arrivato il momento di dire addiosua amata, Nadia Ferrari. La sua scomparsa, avvenuta domenica 22 settembre 2024, ha colpito profondamente il cantante e la sua famiglia, suscitando una grande ondata di affetto e solidarietà da parte dei suoi fan e della comunità di Ronciglione, il paese natale della famiglia. Ildi Nadia Ferrari si è tenuto nel Duomo di Ronciglione, un luogo che ha visto riunirsi amici, parenti, colleghi e semplici cittadini per esprimere il loro cordoglio e il loro affetto. La chiesa era gremita di persone che hanno voluto dimostrare la loro vicinanza al cantante, il quale ha accompagnato il feretrocon il padre, tra abbracci e applausi commossi.