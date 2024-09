Internet festival 2024 | a Pisa il robot ragazzino incontra il pubblico

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 24 settembre 2024): ailil, adal 10 al 13 ottobre la quattordicesima edizione, con decine di ospiti internazionali e centinaia di eventi a ingresso libero. Maurizio Ferraris, Filippo Inzaghi, Maristella Matera, Carola Frediani, Patrick Zaki sono tra i protagonisti della più longeva manifestazione dedicata al rapporto tra la società e il digitale. Per la prima volta, in anteprima assoluta, per questa edizione dell’Abel, ildalle fattezze umane, uscirà dai laboratori dell’Università diperre ile interagire direttamente reagendo a domande ed emozioni di chi interloquirà con lui (da giovedì 10 a domenica 13 al Centro Congressi Le Benedettine).