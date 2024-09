Inter Lautaro Martinez in crisi? La previsione dei bookmakers

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 24 settembre 2024) L’è reduce dalla sconfitta nel derby contro il Milan nel campionato di Serie A. In casa nerazzurra non è ancora scattato un campanello d’allarme ma a preoccupare sono le difficoltà realizzative di. L’argentino, che da marzo ha segnato solo una volta in Serie A, è a caccia del gol. Se mancano quelli, spesso viene a mancare anche la fiducia, quella che i bookmaker sembrano avere ancora nel capitano dell’: secondo i betting analyst di Snai, infatti, la prossima rete dicontro l’Udinese si gioca a 2,25, come riportato da Agipronews. Se non dovesse sbloccarsi sabato, ecco subito l’occasione in Champions contro la Stella Rossa: il primo gol stagionale segnato ai serbi vale 2,50 la posta.