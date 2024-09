Grande Fratello 18 riassunto terza puntata | lite in diretta e nomination

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 24 settembre 2024) Sembra difficile immaginare che sia trascorsa soltanto una settimana dall’inizio del18, considerando i tanti colpi di scena che hanno intrattenuto il pubblico durante la. L’appuntamento serale di Canale 5 è iniziato con unspazio riservato da Alfonso Signorini ai primi “triangoli amorosi”. Troppo presto per parlare di sentimenti, come lo stesso conduttore ha specificato, eppure i giochi di seduzione sono già piuttosto evidenti. Protagonisti sono quattro bellissimi concorrenti: Lorenzo, Javier, Helena e Shaila. Tra gelosie e avvicinamenti, i ragazzi sembrano essere interessati l’uno all’altra, ma nessuno ancora riesce a comprendere chi ha preso davvero posto nel suo cuore. La serata però, non è stata dedicata soltanto ai sentimenti.