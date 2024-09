Giuseppe Villani muore dopo essere stato punto da un insetto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 24 settembre 2024) La comunità di Petina, piccolo paese dei Monti Alburni, nella provincia di Salerno, è sconvolta da un grave lutto. Lunedì 23 settembre un uomo di 64 anni, di nome, è mortoda un. L’uomo era molto conosciuto in paese, visto che gestiva una sala giochi. Al momento della tragedia si trovava in campagna.Leggi anche: Gardaland, è emergenza: “Invasione di moscerini fino a dentro le mutande. Molte chiamate al 112” Secondo quanto si apprende,subitola puntura ha cominciato ad accusare un maldiffuso e ha dunque deciso di avvertire i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 64enne. Le cause della morte diAncora sconosciute le cause della morte di