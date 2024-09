Cina | coppia di panda giganti sara’ mandata a Hong Kong

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 24 settembre 2024) Chengdu, 24 set – (Xinhua) – Giovedi’ e’ previsto il trasporto di duedallacontinentale a, che si uniranno ad altre due coppie diche gia’ vivono nella Regione amministrativa speciale di. I due esemplari, chiamati An An e Ke Ke, si stabiliranno all’Ocean Park, secondo un accordo firmato dal Centro cinese di conservazione e ricerca deie dall’Ocean Park. An An, un maschio, e Ke Ke, una femmina, sono nati entrambi nel giugno 2019. Attualmente sono in buona salute e si trovano in quarantena in isolamento presso la base di Dujiangyan, secondo il centro. I duenon sono geneticamente imparentati, ma hanno caratteri complementari, ha dichiarato Li Desheng, vice direttore del centro.