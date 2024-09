Università dell’Età libera si parte Via alle iscrizioni per 70 corsi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Più di 6231 iscritti, sei dipendenti comunali e 71. È questa l’offerta dell’, nata nel 1983 dalla collaborazione fra Palazzo Vecchio e l’di Firenze. Un sodalizio che nel corso degli anni si è arricchito della collaborazione di altre istituzioni culturali della città e dellacipazione di cultori della materia. Le nuoveparto il 1 ottobre e termineranno il 31, per riaprire dal 4 novembre al 14 marzo. Saranno effettuate prevalentemente via mail e tutte le informazioni saranno reperibili sul portale educazione, oltreché sul programma cartaceo: per quest’anno sono previsti 75e 36 laboratori.