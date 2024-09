Torna Meravigliosamente donne in Ant ecco le sei figure femminili premiate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Prato, 23 settembre 2024 - Giovedì 3 ottobre, alle 20, al Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecciin Ant”, serata promossa da Fondazione Ant per celebrare latà e l’impegno sociale. L’evento, patrocinato dal Comune di Prato, sarà l’occasione per Fondazione Ant di premiare seiche si sono distinte nel loro lavoro (impresa, sport, comunicazione, sanità, sociale) e per l’impegno solidale nel sostenere le attività gratuite di assistenza domiciliare ai malati di tumore e di prevenzione oncologica di Fondazione Ant. Durante la serata, alla presenza delle Istituzioni, Fondazione ANT consegnerà i riconoscimenti alle seiselezionate.