Pelletterie cassa per 320 Avviate le procedure gli stipendi restano integri

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tre mesi diintegrazione per i circa trecentoventi dipendenti di due aziende di pelletteria sull’Amiata, la Garpe e la Gt di Piancastagnaio, che operano nell’indotto Gucci. L’ammortizzatore sociale viene attuato in modo “flessibile“: nelle tredici settimane da qui a Natale sarà cioè attivata in base alle necessità. La possibilità è che i lavoratori possano restare a casa anche due-tre giorni alla settimana, ma le società si sono impegnate a corrispondere il salario pieno, integrando le perdite derivanti dai giorni di. "Non è un bel segnale – afferma Luisella Brivio, segretario generale Filctem Cgil di Siena – ma siamo consapevoli delle difficoltà del comparto moda, in particolare per la congiuntura internazionale. Anche altre realtà più piccole hanno già chiesto il nostro intervento per tutelare i lavoratori dell’artigianato e dell’industria.