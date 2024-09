Lui è affascinante ma infedele e io lo perdono sempre Però sto male

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 23 settembre 2024) L’amica che ci ha scritto sta vivendo un’esperienza nociva e dolorosa che l’ha intrappolata. Ma perché una relazione che sembrava perfetta è finita in questo labirinto? Cosa succede Sui motivi che portano un ragazzo (e un uomo) a tradire ripetutamente la sua giovane compagna, ci soffermeremo dopo. Ora ci interessa considerare la situazione di lei, per capire come può uscire dalla trappola. I meccanismi in gioco L’amore è fiducia, lealtà, coerenza, comprensione reciproca. Nella relazione che vive Marty non c’è nulla di questo. Ma lei non riesce a interrompere questo rapporto squilibrato. Ecco alcuni possibili motivi. Crede che la forza dell’amore possa superare qualsiasi prova. Ha paura di affrontare la vita da sola. Spera che il suo partner possa redimersi e diventare fedele. Ha sviluppato una dipendenza emotiva da lui e l’idea di non averlo più la distrugge.