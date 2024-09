Le colpe addebitate a Israele sono l’ennesima replica della persecuzione del popolo ebraico

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 23 settembre 2024) «Ha tanteda stancarsi a contarle» (Shakespeare, Coriolano, 1, 1). Come. Chiunque volesse trovare un ordinamento statuale più incolpato, invano lo ricercherebbe nell’elenco delle tirannie del mondo. Chiunque provasse a scovare una nazione più esecrata, inutilmente esaminerebbe la lista delle dittature che opprimono il proprioe attentano alla pace, alla sicurezza e alla libertà di quelli altrui. Non esiste uno Stato-canaglia, un’autocrazia, un regime dispotico che abbia collezionato altrettante accuse, risoluzioni, iniziative di boicottaggio, aggressioni, maledizioni. Non esistono al mondo un parlamento, un governo, un esercito che siano stati oggetto del monitoraggio e dell’assedio politico, diplomatico e giudiziario di cui il complesso civile, politico e militare dello Statonon da oggi ma, si può dire, da sempre, è stato destinatario.