L’altro gender gap tra autonome e dipendenti

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 23 settembre 2024) «Non ci possono essere due partite Iva nella stessa famiglia». Lo diceva qualche giorno fa Veronica, avvocato, raccontando di aver rinunciato con un certo rammarico alla sua carriera da libera professionista per essere assunta come legale in un’azienda. Da lavoratrice dipendente – spiegava – potrà ora usufruire dell’assicurazione sanitaria offerta dall’azienda, di una lunga lista di benefit di welfare aziendale (compresi contributi per asilo nido e baby sitter) e soprattutto degli sgravi pubblici per la maternità che da autonoma non aveva. Lo diceva, bevendo un caffè, dando per scontatogap: quello tra le donne lavoratricie le donne lavoratrici. In un Paese in cui chi non ha un contratto stabile ha molte meno tutele di chi ce l’ha, per le donne questo vale il doppio.