La Bright-Night dell’Università ad Arezzo e San Giovanni

(Di lunedì 23 settembre 2024), 23 settembre 2024 – Il viaggio nelle sue varie accezioni sarà il filo conduttore dellala Notte europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori che l’Università di Siena propone per venerdì 27 settembre e nei giorni successivi, con un ampio cartellone di eventi anche ade SanValdarno. Il tema del viaggio sarà sviluppato negli aspetti geografici, storici, artistici, letterari, scientifici e psicologici. Ci sarà anche spazio per indagare il viaggio come esperienza di conoscenza e come cammino per superare il confine/limite, per realizzare scambi e creare connessioni.