Il metodo Conte | così ha convinto gli scontenti a restare al Napoli

(Di lunedì 23 settembre 2024) Antonioha avuto un impatto immediato sul, riuscendo a ricompattare uno spogliatoio deluso dopo l’ultima stagione, terminata senza qualificazione alle competizioni europee. Alcuni calciatori erano pronti a lasciare la maglia azzurra, ma il nuovo allenatore è riuscito a convincerli a, investendo personalmente nel dialogo con ciascuno di loro.: Il retroscena svelato dalla Gazzetta dello Sport Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport,è entrato nella mente dei suoi giocatori, motivandoli a rimettersi in gioco. Ha trasmesso l’idea che c’è ancora una storia importante da scrivere insieme, puntando sull’umiltà e sulla voglia di migliorarsi ogni giorno. La sconfitta contro il Verona è stata un momento chiave:ha condiviso il suo personale dispiacere, trasformandolo in una spinta per rilanciare il gruppo.