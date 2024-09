È un morto che cammina Come fosse Pd contro CasaPound in Emilia | chi sta per cadere

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) La notizia di giornata c'è solo su qualche giornale, che ha fatto in tempo a inserirla a tarda giornata, ed ha ancora un doveroso punto interrogativo, non essendoci ancora una conferma o una smentita formale: i servizi segreti israeliani stanno verificando che Yahya Sinwar, il super capo di Hamas, possa essere rimasto ucciso in un bombardamento a Gaza. "Sarebbe una notizia eccellente, tipo l'eliminazione di Osama Bin Laden", spiega Daniele Capezzone nel suo "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di Libero. A conferma dell'indiscrezione, spiega il direttore editoriale, "il fatto che non si troverebbero sue recenti comunicazioni ai propri sodali., il fatto che in altre circostanze ci sono state interruzioni nelle comunicazioni".