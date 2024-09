Torino capolista di Serie A | il primo posto in solitaria ai granata mancava dal 1977

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024) Ilchiude la quinta giornata diA in testa alla classifica. La squadraè al comando del campionato con 11 punti, uno in più dell’Udinese e del Napoli, seconde a quota 10. Il Toro non occupava ilindal 21 febbraio. Una bella notizia per Paolo Vanoli che diventa il quarto allenatore del Toro a non subire nemmeno una sconfitta nelle prime cinque panchine nell’era dei tre punti, dopo Davide Nicola, Walter Mazzarri e Franco Scoglio. Nell’era dei tre punti a vittoria inoltre solo una volta, prima di quest’anno, iavevano iniziato una stagione con cinque gare senza sconfitte inA (2017/18, 3V, 2N).diA: ilinaidalSportFace.