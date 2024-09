Robbiate semina il terrore con un' ascia in pieno centro | è di nuovo a casa Paura in paese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024)(Lecco), 22 settembre 2024 – E' già tornato a, in, il 40enne che nella notte tra venerdì e sabato hato ilin. L'uomo, uno straniero con problemi personali e familiari e sotto sfratto, è sceso in strada brandendo un'e sbraitando contro chiunque incontrasse. Poi si è barricato nell'appartamento dove alloggia. I carabinieri hanno dovuto delimitare e interdire tutto ilstorico perche aggredisse qualcuno e hanno impiegato quasi due ore per convincerlo alla resa senza che la situazione già tesa e pericolosa trascendesse ulteriormente. Nonostante le scene da film horror e sebbene già nei giorni precedenti avesse manifestato segni di squilibrio e pericolosità, sfondando la porta di un vicino, è dia piede libero, perché è stato solo denunciato, con l'accusa di porto abusivo di oggetti atti a offendere.