Real Cerretese trasferta e assenze pesanti Anche le altre vanno a caccia di punti

(Di domenica 22 settembre 2024) Secondain pochi giorni per la. Oggi alle 15.30, infatti, per la terza giornata del girone A di Promozione i biancoverdi faranno visita al neo promosso Forte dei Marmi dopo aver recuperato mercoledì scorso il match della prima giornata rinviato lo scorso 8 settembre. Una gara che ha lasciato la squadra di Petroni a trein classifica, mentre i versiliesi sono ancora a quota zero. Nelle fila medicee sarà assente Lelli per infortunio, mentre in quelle locali mranno Galleri e soprattutto il forte attaccante Rodriguez, entrambi squalificati. Scendiamo poi nel girone B, dove sempre alle 15.30 Castelfiorentino United e Montelupo torneranno di nuovo davanti al proprio pubblico dopo due trasferte consecutive tra coppa e campionato.