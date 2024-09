Mondiali di ciclismo Zurigo 2024 c’è la cronometro | percorso altimetria favoriti e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024)(Svizzera), 22 settembre– Idisono stati aperti ieri dalla mixed relay del para, dove l'Italia ha messo in carniere già un ottimo argento, mentre per iltocca alleindividuali élite: in programma domenica 22 settembre prima quella femminile, al via alle 12 e che assegnerà anche il titolo Under-23, e poi la maschile, in partenza alle 14.45. IlLa prova maschile è lunga 46,1 km, con partenza e arrivo ae un dislivello di 400 metri che ben fotografa le difficoltà da affrontare. Su tutte spicca la salita di Uetikon am See (2,4 km con una pendenza media del 4,9% e massima dell'8,5%), affrontata dopo che fino a Monchaltorf ilè quasi totalmente piatto.