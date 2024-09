Colpaccio di Antonio Tiberi | vince la classifica del Giro del Lussemburgo davanti a Van der Poel

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) Festa italiana aldel2024.trionfa per la prima volta in carriera in una corsa a tappe, riuscendo ad imporsi nellagenerale grazie al quarto posto ottenuto nell’ultima frazione da Mersch a, staccando l’ex leader Mathieu Van der. Una frazione vinta dal francese David Gaudu (Groupama – FDJ), al secondo successo stagionale, che nonva una tappa addirittura daldel Delfinato del 2022. Un risultato eccezionale quello di, che era stato molto sfortunato alla Vuelta, ritirandosi nella nona tappa a causa di un colpo di calore che lo ha portato ad uno stordimento. Sicuramente questa vittoria può dare ancora più fiducia al corridore della Bahrain-Victorious in vista del Mondiale, dove probabilmente sarà il capitano dell’Italia.