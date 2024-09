Casa Bianca a Israele | no a escalation

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 22 settembre 2024) 17.25 "Un'militare non è nell'interesse di". Così laa proposito della crisi in Libano. "Non crediamo che intensificare questo conflitto militare sia nel loro interesse", ha detto il portavoce del Consiglio di Sicurezza della, Kirby. "Di certo non sarà nel migliore interesse di tutte quelle persone che i primo ministro Netanyahu dice di voler poter rimandare a", ovvero i residenti del nord di. "Noi ancora crediamo che ci sia il tempo e lo spazio per una soluzione diplomatica".