Vieni al bar | ma è una trappola Perde un occhio dopo il pestaggio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) Arezzo, 21 settembre 2024 – Gli hanno teso un’imboscata. Si sono presentati in due e lo hanno aggredito. Prima lo hanno stordito con lo spray al peperoncino, poi hanno continuato con calci e pugni. Nello scontro ha perso la vista da un: dovrà sottoporsi a un intervento per rimuoverlo. La vicenda risale a più di un anno fa ma l’episodio emerge soltanto adesso: a raccontarlo agli uomini della squadra mobile di Arezzo è la vittima del blitz. Feroce e cruento. È da poche settimane che l’uomo classe 1991, originario del Marocco, ha sporto querela in Questura. L’ipotesi dell’aggressione è quella di un regolamento nel giro dello spaccio di droga, ma tutto dovrà essere riscontrato dagli accertamenti della polizia che già hanno convocato di nuovo l’uomo per il riconoscimento degli aggressori. Si tratterebbe di due volti noti nelle sale della questura.