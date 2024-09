Treni l’autunno nero dei pendolari Nuovo tavolo operativo in Regione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) di Manuela Plastina Finalmente c’è una nuova data per ilsulla linea ferroviaria Firenze-Arezzo: laha convocato per il 9 ottobre alle 14,30 Rfi,talia e i sindaci del Valdarno che da mesi sollecitavano l’incontro. "Le criticità persistono per tutti coloro che si rivolgono al servizio quotidianamente per raggiungere la scuola o il lavoro – dice la presidente della Conferenza dei sindaci del Valdarno Valentina Vada -. Gli indici di affidabilità di luglio, usciti in ritardo, delineano fin troppo bene il contesto: soppressioni, continui ritardi e mancanza di comunicazione rendono faticosa la vita dei. Con il ritorno dalle ferie e la scuola, la situazione rischia di diventare insostenibile". I primi cittadini dunque sono pronti a tornare alla cabina di regia coi gestori del servizio, ma chiedono che con loro ci siano anche gli utenti.