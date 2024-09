Tragedia sulla provinciale Moto si schianta su un’auto | centauro muore sul colpo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024) Incidente mortale ieri mattina a Rancio Valcuvia, coinvoltie una. Ad avere la peggio ilciclista, in sella a un grosso scooter, morto dopo il violento urto. Laintorno alle 7,30 in via Roma, tratto dellaSP62 che da Rancio porta a Brinzio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, la Stradale, gli operatori sanitari di SOS Tre Valli con un’ambulanza emedica e i vigili del fuoco del distaccamento di Luino. Per ilciclista, un uomo di 58 anni, sbalzato sull’asfalto dopo lo scontro, non c’è stato nulla da fare, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constarne il decesso. Mentre il conducente dell’auto, un settantenne, ha riportato lievi ferite ed è stato trasportato al pronto soccorso in codice verde. Gli agenti hanno raccolto tutti gli elementi utili per fare chiarezzadinamica dell’incidente.