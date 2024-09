Traffico Roma del 21-09-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 21 settembre 2024) Luceverdedentro vati all’ascolto intensosoprattutto lungo le vie centrali della capitale In occasione della giornata mondiale della pace davanti alla fontana dell’acqua Paola detto Fontanone in corso il concerto dell’orchestra giovanile fontane diPer lo svolgimento dell’evento vietato il transito fino alle 20:30 in via Garibaldi tra via Giacomo Medici e via Nicola Fabrizi e via Giacomo Medici tra via Garibaldi e via Trenta Aprile deviazioni per la linea bus numero 115 Corte organizzato dal Movimento studenti palestinesi in Italia partito da Piazza Vittorio Emanuele II che raggiungerà Piazzale Tiburtino percorrendo via Principe Eugenio viale Alessandro Manzoni via Giolitti il termine previsto intorno alle ore 19 deviazioni e limitazioni per diverse linee bus ed infine ricordiamo che sulla tangenziale est e fino alle 4 ottobre rimane chiuso per lavori lo svincolo per ...