Subito in confessionale Grande Fratello avviso ai concorrenti | brutte cose scoperte dalle telecamere

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 21 settembre 2024) Primo momento di preoccupazione per duedel, che hanno ricevuto un richiamo ufficiale dalla produzione. Infatti, mentre erano in compagnia anche di altri coinquilini, hanno fatto qualcosa che √® andato oltre il limite e quindi sono stati immediatamente convocati innella casa si √® capito che avessero sbagliato. Erano precisamente nel giardino della casa del, quando questi duehanno iniziato a sfottersi a vicenda in modo scherzoso. Ma poi il richiamo √® stato inevitabile perch√© √® stata udita una cosa non proprio bella. Ed entrambi sono stati rimproverati sicuramente in, dopo che gli autori li hanno richiamati. Leggi anche: ‚ÄúSta per entrare‚ÄĚ.