Fedez tra rivelazioni e finale a sorpresa | spiazza la sua canzone

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 21 settembre 2024) Il noto cantante, dopo aver discusso in rete con l’ex amico ora rivale Tony Effe, stravolte il testo della sua nuova opera con dedica Una storia di questi tempi. Dopo aver discusso per giorni e tramite le rime di unacon Tony Effe,sorprende tutti e cambia il testo e lo rivolge totalmente alla sua ex moglie. Il rapperdopo aver discusso con Tony Effe resetta lae la dedica a Ferragni (Ansa Foto) Cityrumors.itCi è voluto del tempo, neanche molto per la verità nel trasformare la nuovadiin una specie di idillio d’amore o un qualcosa che si avvicina. E così, dopo l’anteprima pubblicata sui social, il rapperadesso ha messo on line il suo nuovo brano dal titolo Allucinazione collettiva. E le sorprese non sono mancate, dopo quanto aveva fatto trapelare e soprattutto scritto contro l’odiato ex amico e ora rivale Tony Effe.