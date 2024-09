Ex Ilva 15 manifestazioni di interesse

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 21 settembre 2024) 12.13 Questa notte si è chiusa la fase preliminare della gara internazionale per l' excon"dida parte di 15 attori internazionali e nazionali, alcuni dei quali hanno presentatoper l'intero asset e altre sono per alcune parti".Così Urso, ministro delle Imprese e Made in Italy. Urso ha sottolineato il lavoro fatto in sei mesi dai commissari "sotto nostre indicazioni",che ha evitato il collasso del grande polo siderurgico, riaprendo un altoforno e programmando altre due riaperture, a ottobre e nel 2025.