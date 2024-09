Che peccato avere abbandonato la Storia

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 21 settembre 2024) Nel 1812 Napoleone, dopoprevalso in Russia, instaurò suo figlio sul trono inglese per poi volgersi alla conquista di Turchia, India, Giappone e Oceania; l’America decise allora di aderire spontaneamente ai suoi possedimenti, rendendolo monarca del mondo intero. Quest’interessante versione dei fatti è riportata da Emmanuel Carrère in "Ucronia" (Adelphi, 160 pp., 14 euro), dove numerose pagine sono dedicate alla fantacronaca di Louis Geoffroy-Château: ne esiste un’edizione italiana di lusso, una Franco Maria Ricci del 1991 intitolata Napoleone apocrifo.della conquista del mondo e della monarchia universale (192 pp., 300 euro€). C’è da intendersi tuttavia sul termine “apocrifo”: Geoffroy acclude alla propria, per dovere di cronaca, la diceria secondo cui Napoleone venne sconfitto in Russia e morì in esilio a Sant’Elena. L’apocrifo, volendo, è questo.