Calcio | Venezia una sfida casalinga per salvare Di Francesco?

(Di sabato 21 settembre 2024) Ultimo posto solitario nella classifica di Serie A con un misero punticino messo insieme in quattro partite. L’inizio di questo campionato non ha certamente sorriso aldi mister Eusebio Diche, puntualmente, rivede i fantasmi delle stagioni passate che non hanno regalato, certamente, grandi soddisfazioni al tecnico abruzzese. I lagunari arrivano dal pesantissimo ko esterno sul campo del Milan di Paulo Fonseca (4-0) che era altrettanto in difficoltà. Certo, la differenza tecnica era tanta, ma la squadra si è sciolta come neve al sole con troppa semplicità. Gioco e differenza reti complicano ancor di più la situazione: gli arancioneroverdi hanno messo insieme una sola rete a fronte di otto già incassate. Statistiche shock.