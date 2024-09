Bonolis | Lautaro Martinez può fare ancora tanto Ecco una cosa su Zanetti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 21 settembre 2024) Nel corso della puntata a Radio Serie A, Paolooltre al percorso dell’Inter ha parlato anche dell’addio di Daniele De Rossi alla Roma e di come sia importante. QUALITÀ – Paolo, noto tifoso dell’Inter, in una lunga intervista alla radio ufficiale della Serie A, ha parlato anche die delle qualità di Javier. Queste le sue parole: «puòtanta strada, i miei idoli del passato invece possono essere già valutati dal tifoso dell’Inter. L’argentino sta facendo una stagione straordinaria, non segna dama sta facendo il capitano e sta trascinando comunque i compagni.diverso da De Rossi? Javier è una persona eccezionale e posso dirlo perché lo conosco bene di persona,perché le varie dirigenze che sono passate hanno potuto ammirare le qualità di