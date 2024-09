Vince il concorso ma deve rifarlo Laura | Niente graduatoria è assurdo I precari della scuola ancora beffati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ha passato ilma è come se fosse stata bocciata. Quindicattedra. I posti a disposizione per i neo insegnanti erano solo 50 e lei era arrivata esima. Ma comunque idonea. Il guaio è che non c’èdi scorrimento. "Quindi, arrivederci, alla prossima: devi ripetere l’esame". Hanno detto così - tradotto dal burocratese delle circolari scolastiche - aGori, insegante delle medie di Cortona, che è risultata idonea all’ultimoper insegnanti di sostegno per le scuole medie, quello che si è tenuto tra il 2023/2024. Uno di quelli finanziati con il Pnrr. Ha totalizzato un punteggio superiore a 70 che significa esame superato. I posti disponibili erano solo 50 e quindi - come giusto che sia - la precedenza è andata ai 50 che hanno ottenuto risultati migliori. E fin quidi strano. Ci mancherebbe: è la meritocrazia.