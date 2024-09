Pretendiamo rispetto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Dopo 10 anni di assenza, ritorno traumatico in Prima categoria per la Campeginese. Kappao di misura (2-1) incassato in pieno recupero nel sentito derby esterno col Boca Barco e l’inattesa mazzata del giudice sportivo. "Eravamo tranquilli nel senso che ci aspettavamo la squalifica di Vicentini, espulso nel primo tempo per un intervento da arancione (infatti punito con una giornata, ndr) e la squalifica del nostro preparatore Milziadi (ex numero uno dei gialloblù, ndr) allontanato dalla panchina – spiega il direttore sportivo Pietro Codeluppi – e invece il comunicato riporta una multa di 120 euro, due mesi di squalifica al nostro Italino Cornetti, nell’occasione guardalinee e nelle gare in casa addetto all’arbitro, e un mese di stop a mister Aldo Viani.