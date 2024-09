Juventus-Napoli | Thuram in vantaggio su Douglas Luiz Probabili formazioni e orario tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Torino, 20 settembre 2024 – Il primo big match della quinta giornata di serie A arriva sabato alle 18 all’Allianz Stadium, dove ladi Thiago Motta sfida ildi Antonio Conte, in un affascinante confronto tra allenatori alla prima stagione alla guida dei rispettivi club. I bianconeri sono l’unica compagine dei top cinque campionati europei a non aver ancora subito gol, e con soli cinque tiri in porta concessi agli avversari, affrontano gli azzurri, la squadra che ha effettuato più conclusioni in campionato (72). Se la Vecchia Signora può puntare sulla sua solidità difensiva, ancora immacolata, i campani hanno segnato sette dei loro nove gol nel secondo tempo, un dato che conferma la capacità della squadra di Conte di crescere alla distanza.